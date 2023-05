Sherlock-duo herenigd voor Dracula-serie • Nieuws • 21-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na Sherlock slaan Mark Gatiss en Steven Moffat nu de handen ineen voor een tv-verfilming van Bram Stokers Dracula.

De serie hanteert hetzelfde format als Sherlock; een klein aantal afleveringen met elk een speelduur van zo'n anderhalf uur. Het originele boek van Stoker speelt zich af aan het einde van de negentiende eeuw, maar het is niet bekend of Gatiss en Moffat hun nieuwe versie updaten naar een hedendaagse setting, zoals ze eerder deden met Sherlock. Het tweetal moet nog beginnen met schrijven, aangezien ze momenteel beide met hun eigen projecten bezig zijn. Er is ook nog geen cast, hoewel Gatiss vorig jaar zelf gestalte gaf aan Dracula in een toneeladaptatie. De schrijver en acteur liet eerder weten een groot fan te zijn van de Dracula-film uit 1958, waarin Christopher Lee te zien was als de vampier.

De eerste drie seizoenen van Sherlock zijn nu te bekijken op Netflix. Volgende maand wordt het vierde seizoen toegevoegd. Op Netflix kun je momenteel ook kijken naar de Dracula-films met Frank Langella (1979) en Gary Oldman (1992).