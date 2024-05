Shardlake: interessant gecast middeleeuws drama Disney+ , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 110 keer bekeken • bewaren

© Hulu / Disney+

Acteurs Arthur Hughes en Sean Bean geven acte de présence in thrillerreeks over een moord in een klooster.

Shardlake speelt zich af tijdens religieus onstuimige tijden, in 1534. Koning Henry VIII wil de alleenheerser worden over de kerk van Engeland en Wales, en besluit tot de ontbinding van de kloosters. Een van Henry’s belangrijkste raadgevers, Thomas Cromwell, is betrokken bij dit grootschalige project. Het is in het gefictionaliseerde Shardlake de hoofdpersoon (Arthur Hughes speelt de gebochelde strafpleiter Matthew Shardlake) die op instigatie van Cromwell naar een klooster in het dorp Scarnsea wordt gestuurd. Daar is een hoogstaand figuur vermoord. Logischerwijs wordt Shardlake, gezien de plannen van zijn superieuren, niet erg enthousiast ontvangen door de kloosterlingen.

Saillant aan deze serie is onder meer dat Cromwell wordt gespeeld door acteur Sean Bean, bekend van het (prille) begin van Game of Thrones. Zodra zijn gezicht in beeld verschijnt dient de associatie met die andere successerie zich aan. Gevaarlijk, zou je kunnen stellen, maar niettemin grossiert Shardlake al snel in eigenheid. Scenarist Stephen Butchard (The Last Kingdom) creëert met verve een onaangename, groteske wereld. Shardlake dompelt zich al snel onder in een wereld van intriges, waarin sommige deelnemers niet schuwen hun tegenstanders een dolk in de rug te steken.

© Hulu / Disney+

Hughes, die is geboren met een handafwijking, is een zeer interessante acteur. De camera legt af en toe de nadruk op die afwijking, waardoor je als kijker misschien ook het idee krijgt: deze man is anders dan de anderen. En dat is natuurlijk ook gewoon zo. Hoewel de acteur, die al veel ervaring opdeed in het theater, het vooral moet hebben van zijn eloquentie en komische timing. Shardlake kan pijlsnel situaties inschatten en hanteert een messcherpe vorm van cynisme waarmee hij zijn tegenstanders retorisch terecht zet. Butchard bewijst maar weer eens: de middeleeuwen zijn superinteressant.