The Shannara Chronicles S02 heeft trailer

In oktober gaat het tweede seizoen van The Shannara Chronicles van start. Bekijk de trailer.

Het eerste seizoen van de fantasyserie werd in Nederland uitgezonden op Net 5 en is sinds begin dit jaar ook in zijn geheel te bekijken op Netflix. Het verhaal is gebaseerd op de door het werk van Tolkien geïnspireerde boekenreeks van auteur Terry Brooks en speelt zich af in een wereld die bedreigd wordt door demonen. De half-elf Wil (Austin Butler) blijkt de laatste erfgenaam van de eeuwenoude Shannara-familie en moet deze wereld zien te beschermen. Bijrollen zijn er voor Ivana Baquero en Manu Bennett. De adaptatie van de boeken is in handen van Alfred Gough en Miles Millar (Shanghai Noon, Shanghai Knights), die momenteel eveneens verantwoordelijk zijn voor de AMC-serie Into the Badlands