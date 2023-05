Shadowhunters krijgt derde seizoen • Nieuws • 24-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Freeform verzekert Shadowhunters van een derde seizoen. De serie is in Nederland te bekijken op Netflix.

Shadowhunters is een adaptatie van de boekenserie The Mortal Instruments van Cassandra Clare. Katherine McNamara speelt de hoofdrol als Clary Fray, een jonge vrouw die ontdekt dat ze deel uitmaakt van een groep halfmenselijke Engelen, die onze aarde beschermen tegen demonen. Het eerste seizoen werd gemaakt door Ed Decter, maar voor de tweede reeks werden Smallville-veteranen Todd Slavkin en Darren Swimmer aangesteld als nieuwe showrunners. Opvallend genoeg doen de verfilmingen van The Mortal Instruments het op televisie beter dan in de bioscoop. In 2013 moest The Mortal Instruments: City of Bones (met daarin Lily Collins als Clary Fray) namelijk een serie speelfilms aftrappen, maar na tegenvallende bezoekersaantallen werd de geplande sequel geschrapt.

Na een aantal maanden pauze wordt het tweede seizoen van Shadowhunters op 6 juni weer door Netflix hervat. Lees onze recensie van de opener van het tweede seizoen.