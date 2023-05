Seth Meyers produceert reboot van The Munsters

Seth Meyers (Saturday Night Live) produceert een nieuwe incarnatie van The Munsters.

De sitcom was in de jaren 60 te zien op NBC, waar Meyers nu een eigen latenightshow presenteert. The Munsters ging over een familie van monsters, met Fred Gwynne als vader Herman Munster (Frankenstein) en Yvonne De Carlo als moeder Lily (vampier), en werd vaak vergeleken met The Addams Family. De nieuwe versie verplaatst de actie naar New York, waar de Munsters komen te wonen in Brooklyn. NBC liet eeder Bryan Fuller, bekend van American Gods en tevens de bedenker van het aankomende Star Trek: Discovery , een reboot van The Munsters maken. Zijn zestig minuten durende pilot Mockingbird Lane werd destijds niet opgepikt als serie, maar was met Halloween wel eenmalig op televisie te zien. De aankomende reboot gaat weer terug naar een speelduur van dertig minuten.