Sense8 S2 van Netflix heeft nieuwe trailer

De ‘sensates’ besluiten terug te vechten in de trailer voor Sense8. Het tweede seizoen is vanaf vandaag te zien op Netflix.

In de serie ontdekken acht mensen van over de hele wereld dat ze met elkaar in verbinding staan. Daardoor kunnen ze overal met elkaar communiceren en weten ze alles van elkaar. De ontdekking van die gave trekt echter ook de aandacht van een geheime organisatie, die geleid wordt door een sensate die achter zijn eigen soort aanzit. Het tweede seizoen van Sense8 werd gedeeltelijk opgenomen in Amsterdam en in de trailer zien we de personages op de vuist gaan met een aantal Nederlandse agenten. Let ook op het Guy Fawkes -masker dat in een flits voorbij komt; een verwijzing naar de film V for Vendetta, geproduceerd door de Wachowski’s, die eveneens verantwoordelijk zijn voor de creatie van Sense8.