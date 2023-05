Sense8 onthult beelden van tweede seizoen • Nieuws • 11-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft de trailer voor het tweede seizoen van Sense8 vrijgegeven. Het vervolg werd gedeeltelijk opgenomen in Amsterdam.

Sense8 wordt namelijk geschoten in verschillende wereldsteden en voor de nieuwe reeks waren de makers ook te vinden in onze hoofdstad. Er werden scènes opgenomen in onder meer het Rijksmuseum, de Beurs van Berlage en Paradiso. Sense8 draait om 8 mensen van over de hele wereld, die mentaal en emotioneel met elkaar gelinkt blijken te zien. Deze ‘sensates’ moeten op de vlucht slaan voor BPO; een geheime organisatie die vastbesloten is om ze op te sporen en te doden. In het nieuwe seizoen komen de sensates wat meer te weten over BPO en besluiten ze zelf een tegenaanval in te zetten. Het tweede seizoen van de serie wordt geproduceerd door Lana Wachowski (The Matrix), Grant Hill (Cloud Atlas) en J. Michael Straczynski (World War Z).

De nieuwe reeks bestaat uit 10 afleveringen. Vanaf 5 mei zijn ze allemaal te zien op Netflix. Lees ook de recensie van de kerstspecial van Sense8, die eind vorig jaar werd vrijgegeven.