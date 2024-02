Scott & Bailey: vijfde seizoen start in februari op BBC First

In het wat kortere (drie afleveringen) slotseizoen duiken Janet Scott (Lesley Sharp) en Rachel Bailey (Suranne Jones) in de wereld van het dark web.

Het vijfde en tevens laatste seizoen van Scott & Bailey is vanaf donderdag 15 februari te zien op BBC First. De Britse misdaadserie draait om twee rechercheurs (Lesley Sharp en Suranne Jones) die werkzaam zijn in Manchester. Ditmaal duiken ze in de grimmige wereld van het dark web, waar gebruikers volledig anoniem zijn. Een onbekende moordenaar heeft zijn gruweldaad gefilmd en daar op een website gezet waar nog tien andere onopgeloste moorden te bekijken zijn. Het slot van Scott & Bailey, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd door Sally Wainwright (Happy Valley), bestaat uit in totaal drie afleveringen. Ze werden allemaal geschreven door Lee Warburton, die tevens een aantal afleveringen van het vierde seizoen op papier zette.