Scott & Bailey S05E01: vakkundig jongleren met problemen

In het vijfde en laatste seizoen van Scott & Bailey, dat helaas uit slechts drie afleveringen bestaat, keert rechercheur Rachel Bailey (Suranne Jones) weer terug in Manchester. Na een korte detachering bij de afdeling zedenzaken van de Londense politie gaat Bailey in Manchester leidinggeven aan het team dat zich buigt over moordzaken. Kortom: ze wordt de baas van haar collega en boezemvriendin Janet Scott (Lesley Sharp). De rollen zijn weleens omgedraaid geweest: Scott was enige tijd de superieur van Bailey. Ook was in eerdere seizoenen te zien hoe beide vrouwen aasden op een leidinggevende positie.