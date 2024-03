Scoop: trailer voor Netflix-film met Gillian Anderson

Sex Education is inmiddels ten einde, maar Gillian Anderson (The X-Files) keert op 5 april weer terug naar Netflix, en opnieuw met een Brits accent. In Scoop geeft ze gestalte aan BBC-journaliste Emily Maitlis, die de kans krijgt om prins Andrew (Rufus Sewell, die nu werkt aan een tweede seizoen van The Diplomat) te interviewen voor het programma Newsnight. Het gesprek waarin de royal onder meer gevraagd werd naar zijn connectie met Jeffrey Epstein zou grote en desastreuze gevolgen voor hem hebben. Billie Piper (Secret Diary of a Call Girl) speelt Sam McAlister, de tv-producente die de prins voor het interview wist te strikken, en verder is ook Keeley Hawes (Orphan Black: Echoes, Stonehouse) te zien. Scoop is gebaseerd op het door McAlister geschreven boek Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews, dat door Peter Moffat (Your Honor, Criminal Justice) tot film werd bewerkt.