Scoop: eerste blik op Netflix-film over BBC-interview met prins Andrew

Vanaf vrijdag 5 april kun je bij Netflix kijken naar de film Scoop. Het Britse drama draait om de totstandkoming van het inmiddels befaamde interview dat prins Andrew in het BBC-programma Newsnight gaf aan journaliste Emily Maitlis, waarin de royal gevraagd werd naar zijn connectie met Jeffrey Epstein. Maitlis wordt in de film gespeeld door Gillian Anderson (Sex Education), terwijl Rufus Sewell (The Diplomat) gestalte geeft aan prins Andrew. Billie Piper (Secret Diary of a Call Girl) is te zien als Sam McAlister, de tv-producente die de prins voor het interview wist te strikken, en verder is er tevens een rol voor Keeley Hawes (Orphan Black: Echoes). Scoop is gebaseerd op het door McAlister geschreven boek Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interview, dat door Peter Moffat (Your Honor) tot film werd bewerkt.