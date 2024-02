Schitt's Creek: Emmy-winnende komedieserie start in maart bij Veronica

De Canadese serie met Eugene Levy, over een welgestelde familie die plots al hun geld kwijtraakt, was in 2020 de grote verrassing bij de Emmy's.

De Canadese komedieserie Schitt's Creek gaat op maandag 4 maart in première bij Veronica: vanaf dan zie je elke werkdag om 18.30 uur een dubbele aflevering. Schitt's Creek volgt de welgestelde familie Rose: Johnny (Eugene Levy uit American Pie), zijn vrouw Moira (Catherine O'Hara uit Home Alone), en hun volwassen kinderen David (Dan Levy uit Good Grief) en Alexis (Annie Murphy uit Kevin Can F**k Himself). Nadat ze worden opgelicht en hun geld verliezen verhuizen ze naar hun laatste bezitting: een afgelegen stadje genaamd Schitt's Creek dat ze ooit voor de grap hebben gekocht. De serie werd bedacht door vader en zoon Levy en was in 2020 met zeven beeldjes de grote verrassing bij de Emmy's, waarbij alle vier de hoofdrolspelers in de prijzen vielen.