SAS: Rogue Heroes: serie van Peaky Blinders-maker komt naar Videoland

De BBC-serie SAS: Rogue Heroes, die momenteel in Nederland terug te kijken is op HBO Max, gaat volgende maand tevens in première op Videoland: de zesdelige reeks wordt op 20 november aan het aanbod toegevoegd. Rogue Heroes draait om de oprichting van de Britse Special Forces (SAS) aan de start van de Tweede Wereldoorlog. Het idee voor de SAS is afkomstig van officier David Stirling (Connor Swindells uit Sex Education), die onbevreesde soldaten verzamelt om met de nieuwe eenheid gevaarlijke missies uit te voeren achter vijandelijke linies. Ook Jack O'Connell (The North Water), Alfie Allen (Game of Thrones), Sofia Boutella (The Mummy) en Dominic West (The Wire) zijn te zien. SAS: Rogue Heroes is afkomstig van Steven Knight, die eerder al werkte aan historische dramaseries als Peaky Blinders en Taboo.