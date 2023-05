Sarah Shahi gecast in Reverie

Sarah Shahi scoort de hoofdrol in het Virtual Reality-drama Reverie. Zender NBC geeft groen licht aan een proefaflevering.

De thrillerserie draait om een voormalige detective (Shahi), die wordt teruggehaald nadat de lancering van een geavanceerd Virtual Reality-programma onverwachte en gevaarlijke bijwerkingen heeft. Het programma voelt namelijk zo echt aan, dat sommige gebruikers weigeren uit hun virtuele wereld te komen. Shahi’s personage moet vervolgens afdalen in hun bewustzijn, om ze te overtuigen om terug te keren, waarbij ze geconfronteerd wordt met haar eigen trauma’s en problemen. De actrice was eerder te zien in series The L Word en Life en speelde recentelijk rollen in Person of Interest en Chicago Fire. Op Netflix kun je haar sinds kort bekijken in Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special. Shahi was, samen met onder andere Connie Britton , één van de meest gewilde actrices voor het aanstaande pilot-seizoen. Vorig seizoen schoot ze een proefaflevering voor een nieuwe Nancy Drew-serie, die niet werd opgepikt door CBS. De zender bestempelde de pilot als ‘ too female’ , iets dat op social media heel veel weerstand opriep.