Santos: trailer voor misdaadserie van de NPO

In november gaat de nieuwe Nederlandse misdaadseries Santos in première bij de NPO en inmiddels is ook de trailer voor de tv-reeks verschenen. In Santos proberen geliefden Glenn (Yannick Jozefzoon) en Yola (Yootha Wong Loi-Sing) samen een leven op te bouwen in Rotterdam. Hoewel ze allebei hun dromen willen najagen, komen ze klem te zitten tussen hun eigen ambities en hun criminele omgeving. Aspirant-chef-kok Glenn wordt meegesleept door zijn dealende beste vriend Jermaine (rapper Vic9) en non-profit ondernemer Yola komt in conflict met haar criminele moeder (Romana Vrede), die meedogenloos de macht naar zich toetrekt in de Rotterdamse haven. Santos werd geregisseerd door Giancarlo Sánchez (Mocro Maffia) en Ivan Barbosa (Cabo). Het scenario komt van Chris Westendorp (Penoza) en Ashar Medina (Mocro Maffia).