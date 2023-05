Sandy Wexler krijgt teaser van Netflix

Adam Sandler neemt je in zijn nieuwe Netflix-film mee terug naar het jaar 1994. Bekijk de eerste beelden van Sandy Wexler.

Sandler geeft uiteraard zelf gestalte aan het titelpersonage. Sandy Wexler is de manager van een aantal excentrieke ‘talenten’ helemaal onderaan de showbiz-ladder. Dan valt hij als een blok voor zijn nieuwe cliënt Courtney Clarke, een zeer getalenteerde zangeres die hij ontdekt in een pretpark. Clarke wordt gespeeld door Jennifer Hudson, deelneemster van één van de eerste seizoenen van American Idol. Ondanks dat ze die talentenjacht toen niet wist te winnen, werd ze gecast in de filmmusical Dreamgirls. Haar debuut op het witte doek leverde haar prompt een Oscar op. De rest van de cast bestaat uit namen die Sandler wel vaker cast in zijn films. Bijrollen in Sandy Wexler zijn er namelijk voor Kevin James ( Kevin Can Wait ), Terry Crews ( Brooklyn Nine-Nine ) en Rob Schneider (Grown Ups). Steven Brill (The Do-Over) tekende voor de regie.