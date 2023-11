Sanditon: derde seizoen gaat in december van start bij de NPO

Het derde seizoen van Sanditon gaat dinsdag 8 december in première op NPO 2. De derde reeks start direct na het einde van de tweede reeks, die vanaf 30 november dagelijks te zien is op NPO 2. Verder is het tweede seizoen al online te zien via NPO Plus, waar ook het eerste seizoen nog altijd beschikbaar is. In de derde en laatste reeks van Sanditon komt Charlotte (Rose Williams) in het kustplaatsje voor een belangrijke keuze te staan. Een van de nieuwe gezichten in het seizoen is de door Emma Fielding (Van der Valk) gespeelde Lady Montrose, die in Sanditon haar zoon en dochter wil helpen met het vinden van een geschikte partner. Sanditon is een tv-bewerking van een nooit afgemaakt verhaal van Jane Austen en werd geschreven door Andrew Davies (Vanity Fair), die in de jaren negentig ook Austens Pride and Prejudice bewerkte voor televisie.