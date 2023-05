Samuel L. Jackson scoort eerste televisierol

Samuel L. Jackson krijgt de hoofdrol in de nieuwe tv-serie Old Man, gebaseerd op het boek van Thomas Perry.

Het begin dit jaar verschenen boek wordt door Jonathan Steinberg (de maker van Black Sails, die nu voor Amazon werkt aan een Cleopatra-serie ) bewerkt voor televisie. Perry en Steinberg pitchten onlangs hun idee voor de serie aan Jackson. De acteur uit Pulp Fiction was naar verluidt onder de indruk en heeft volgens de website Deadline nu getekend voor wat zijn eerste vaste rol op televisie zal worden. Old Man draait om de gepensioneerde weduwnaar Dan Chase (Jackson). Vijfendertig jaar geleden was Chase als officier in het leger betrokken bij een mislukte operatie in Libië. Hij verdween vervolgens van de radar, maar de mensen die hem toen dood wilden, lijken hem nu weer gevonden te hebben.