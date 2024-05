Safe Home S01: iets te ambitieus maar waarachtig NPO , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© SBS Television

Scenarist Anna Barnes geeft in vierdelig drama een inkijkje in het reilen en zeilen van een juridisch centrum in het Australische Melbourne dat mishandelde vrouwen bijstaat.

Communicatie-expert Phoebe Rook (Aisha Dee) wordt in Safe Home voorgespiegeld als een idealist, omdat ze haar goedbetaalde baan bij een prominent advocatenkantoor verruilt voor een functie bij een rechtshulpcentrum. Maar dat idealisme blijkt maar een deel van haar motivatie: in haar vorige baan stuit ze ook regelmatig op vrouwenhaat. Op haar nieuwe werk komt ze daarentegen vooral te werken met vrouwen die andere vrouwen, die door hun (vaak mannelijke) partner worden mishandeld, juridisch te beschermen. Rook krijgt de taak om te zorgen dat subsidies de burelen binnen blijven stromen – want de diensten die haar collega’s verstrekken zijn gratis.

Safe Home is zo’n serie waarin zich gaandeweg, en met meerdere tegelijk, allerlei probleemscenario’s aandienen: een vrouw op leeftijd kampt met een man die zich op ziekelijke wijze bemoeit met haar gaan en staan; een jonge kwetsbare vrouw zonder dak boven haar hoofd raakt verstrikt in de kluwen van een collega. De kans is groot, lijkt de suggestie, dat die vrouwen zich op een gegeven moment bij Rooks nieuwe werkgever zullen aandienen. Tegelijkertijd laat showrunner Anna Barnes in flashforwards doorsijpelen dat Rook ook bij iets (een moord?) betrokken is.

© SBS Television

Niet als dader, maar ze heeft iets niet kunnen voorkomen? En dat kan, getuige dus de bovengenoemde voorbeelden, van alles zijn. Het is alleen spijtig dat Barnes al die ontwikkelingen en al die informatie in slechts vier afleveringen heeft gestopt. Op die manier is er nauwelijks ruimte voor bezinning, en voelt het als kijker soms alsof er een karrenvracht aan misère over je heen wordt gestort. Niettemin levert dat in sommige gevallen zeer didactische scènes op, waarin te zien is dat vrouwenmishandeling zich in verschillende gedaantes aandient – je kan duidelijk merken dat Barnes zelf ook bij een dergelijke instantie heeft gewerkt.