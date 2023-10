Rustin: trailer voor biografische Netflix-film over activist Bayard Rustin

In november verschijnt Rustin, een nieuwe biografische film over burgerrechtenactivist Bayard Rustin, bij Netflix. Rustin is onder meer bekend als de (mede)organisator van de March on Washington in 1963, een bijeenkomst die zou eindigen met de historische 'I Have A Dream' speech van Martin Luther King. In de film wordt Rustin gespeeld door Colman Domingo (Fear the Walking Dead, Euphoria) en verder zijn er rollen voor Glynn Turman, Aml Ameen, CCH Pounder, Michael Potts, Jeffrey Wright en Chris Rock. De regie was in handen van George C. Wolfe, die eerder meer Domingo, Turman en Potts werkte aan Ma Rainey's Black Bottom, de film die bekendstaat als de laatste acteerklus van Chadwick Boseman. Het script komt van Julian Breece (When They See Us) en Oscarwinnaar Dustin Lance Black (Milk, Under the Banner of Heaven).