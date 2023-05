Russo-broers werken aan Little Nightmares-serie

Broers Joe en Anthony Russo (Captain America: Civil War) brengen een verfilming van Little Nightmares naar het kleine scherm.

Het in april verschenen computerspel van Tarsier Studios en Bandai Namco volgt een negenjarig meisje dat vast komt te zitten op de bodem van een mysterieus spookschip. De pilot voor de adaptatie van de game wordt geregisseerd door stop motion-expert Henry Selick. Selick stapte eerder achter de camera voor de kerstklassieker A Nightmare Before Christmas met Tim Burton als producent, Coraline van Neil Gaiman en James and the Giant Peach van Roald Dahl. Alle drie de films zijn momenteel te zien op Netflix. Selick zal naast de pilot mogelijk nog meer afleveringen van Little Nightmares regisseren. Joe en Anthony Russo produceren de serie in samenwerking met DJ2 Entertainment, dat eerder games als Life Is Strange and Sonic the Hedgehog op succesvolle wijze adapteerde.