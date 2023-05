Russo-broers maken The Mastermind voor FX

Joe en Anthony Russo (Captain America: Civil War) hebben getekend voor de serie The Mastermind van FX.

Het project is gebaseerd op een reeks artikelen gepubliceerd in Atavist Magazine. Evan Ratliff deed daarin onderzoek naar Paul Le Roux, een briljante programmeur en leider van een omvangrijk misdaadsyndicaat, die jarenlang samenwerkte met de DEA. De Russo's zullen de serie produceren en mogelijk ook regisseren. De broers kenden hun start op televisie met komedies als Arrested Development en Community en zijn nu bezig met twee nieuwe Avengers-films (budget: een miljard dollar), waarvan de eerste verschijnt in 2018. Achter de schermen treedt ook Noah Hawley aan als producent van The Mastermind. Hawley was op zender FX al eerder verantwoordelijk voor series als Fargo en Legion