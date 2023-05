Rupert Grint te zien in tv-adaptatie van Snatch

Harry Potter -acteur Rupert Grint krijgt de hoofdrol in Snatch ; een nieuwe tv-adaptatie van de komische gangsterfilm van Guy Ritchie uit 2000. Grint zal daarnaast ook aantreden als producent.

De tv-versie moet de stijl van de film behouden, maar zal de kijker introduceren aan geheel nieuwe personages. In de serie komt een groep jonge misdadigers toevallig op het spoor van een vrachtwagen vol goudstaven. Wanneer ze het voertuig willen beroven, belanden ze in een onderwereld met corrupte agenten, boksende zigeuners, internationale criminelen en lokale slechteriken. Grint speelt de chaotische oplichter Charlie Cavendish en Dougray Scott ( Fear the Walking Dead ) krijgt een vaste rol als zijn partner Vic Hill, die hun criminele plannen voorbereidt vanuit de gevangenis. Verder heeft Ed Westwick ( Gossip Girl ) een bijrol als de eigenaar van een nachtclub.