Roseanne revival gaat naar ABC

Ook Netflix, waar Gilmore Girls en Fuller House te zien zijn, had interesse, maar de familie Conner keert gewoon terug naar de plek waar het allemaal voor ze begon. Roseanne Barr (Roseanne), John Goodman (Dan), Sara Gilbert (Darlene), Laurie Metcalf (Jackie), Michael Fishman (D.J.) en Lecy Goranson (Becky) hebben officieel getekend. Sarah Chalke, die in de latere seizoenen gestalte gaf aan Becky omdat Goranson ging studeren, zal ook in de doorstart opduiken, maar dan in een andere rol. De zender maakt nog geen melding van de terugkeer van Johnny Galecki ( The Big Bang Theory ), die een bijrol had als de vriend van Darlene. Het is ook afwachten hoe Goodman terugkomt als Dan, aangezien in het laatste seizoen werd onthuld dat zijn personage was gestorven aan een hartaanval.