Rory Scovel probeert stand-up bij Netflix

13-06-2017

Rory Scovel probeert Jack White te overtuigen van zijn kunnen in de trailer voor Rory Scovel Tries Stand-Up for the First Time.

Het voorproefje op zijn special etaleert alvast wat van zijn persoonlijkheid en hint naar de omlijsting van de show. De eerdergenoemde White, voormalig zanger en gitarist voor The White Stripes, mag bijvoorbeeld met Scovel plaatsnemen op de bank. Scovel nam ooit een special op voor het platenlabel van White, die vervolgens enkel werd uitgebracht op vinyl. Verder had de komiek op televisie rollen in komische series als Zach Stone is Gonna be Famous, Ground Floor en Those Who Can’t en schreef hij mee aan het totaal krankzinnige The Eric Andre Show . Zijn nieuwe special is vanaf 20 juni te streamen via Netflix.