Ronnie Flex krijgt alsnog zijn autotune • 20-02-2017

The voice of Holland haalde een veelgewraakt optreden van Ronnie Flex offline, om het vervolgens met autotune weer online te zetten.

The voice of Holland -deelnemer Vinchenzo trad afgelopen vrijdag tijdens de finale op met Drank & Drugs-zanger Ronnie Flex. Tijdens het liveoptreden van het nummer ‘Energie’ bleek de autotune van Flex niet te werken, waardoor hij op sommige momenten behoorlijk vals klonk. Dat dit opviel, bleek uit de kritische reacties van TVOH -kijkers op Twitter. Zelf leek Ronnie er niet zo mee te zitten – hij plaatste diezelfde avond de tweet: ‘Alle haters kunnen mijn kettingen komen poetsen’'.

Inmiddels blijkt dat The voice er wel mee zat, want nadat de YouTube-video van het optreden van het tweetal eerder offline werd gehaald, is het inmiddels weer geplaatst – mét autotune.