Ronja de Roversdochter: trailer voor Zweedse fantasyserie van Netflix

De Zweedse fantasyserie Ronja de Roversdochter (ook bekend als Ronja the Robber’s Daughter en Ronja Rövardotter) gaat in maart in première op Netflix. Het verhaal volgt de jonge Ronja (Kerstin Linden), die in het middeleeuwse Scandinavië opgroeit in een kasteel, te midden van een bende van rovers. Buiten de kasteelmuren raakt ze gefascineerd door een magisch maar gevaarlijk bos en sluit ze een verboden vriendschap met een jongen van een rivaliserende bende. Ondertussen arriveert een beruchte landvoogd om het bos voor eens en altijd van alle rovers te ontdoen. Ronja is een verfilming van het boek van Astrid Lindgren (Pipi Langkous), dat door Hans Rosenfeldt (The Bridge) tot serie werd bewerkt. De eerste zes afleveringen verschijnen op donderdag 28 maart en de resterende zes volgen op een nog nader te bepalen datum later dit jaar.