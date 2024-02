Ronja de Roversdochter: eerste blik op Netflix-serie naar boek van Astrid Lindgren

Netflix komt met een twaalfdelige verfilming van het boek Ronja de Roversdochter (ook bekend als Ronja the Robber’s Daughter en Ronja Rövardotter). Vanaf donderdag 28 maart kun je kijken naar de eerste zes afleveringen en de laatste zes volgen later in 2024. Ronja de Roversdochter is een tv-bewerking van het kinderboek van Astrid Lindgren, die tevens bekend is van Pippi Langkous. De Zweedse fantasyserie draait om de opstandige Ronja (Kerstin Linden), die in het middeleeuwse Scandinavië opgroeit in een groot kasteel te midden van een bende van rovers. Buiten ontdekt ze een magisch maar gevaarlijke bos met vreemde wezens waar ze zich meer thuis voelt dan in het kasteel, terwijl ze tevens vriendschap sluit met een jongen van een rivaliserende bende. De serie werd geschreven door Hans Rosenfeldt, bekend van The Bridge, Marcella en The Lawyer.