Role Play: problematische casting; onevenwichtig resultaat

Kaley Cuoco speelt een vrouw die haar beroep (ze is huurmoordenaar) te lang voor haar man verborgen heeft gehouden in matige thriller.

Wat zou je doen als je erachter kwam dat je partner een doorgewinterde huurmoordenaar was? Vluchten natuurlijk! In Role Play gaat het daarentegen, zoals Hollywood betaamt, net weer ietsjes anders.

Het huwelijk van Emma (Kaley Cuoco) en Dave Brackett (David Oyelowo) is een beetje ingedut. Dat krijg je ook met twee kinderen en drukke carrières. Nadat Emma weer enige tijd is weggeweest voor haar werk stelt ze Dave een rollenspel voor. Wat als ze naar een hotelbar gaan en doen alsof ze elkaar niet kennen? Dan kunnen ze doen alsof het weer liefde op het eerste gezicht is, en misschien leidt dat toneelspel wel tot de spetterende seks die de laatste jaren in hun relatie ontbreekt. Ware het niet dat Emma in professionele zin ook elke week een rollenspel speelt.

Cuoco’s personage heeft namelijk van moorden haar beroep gemaakt. Een gegeven waar Dave helemaal niet van op de hoogte is, tot ergens aan het begin van de tweede akte. Maar hij krijgt al wel hints toegeworpen. Zoals wanneer de vreemdeling die Emma ook aanspreekt in de bar (de immer charmante Bill Nighy) de volgende dag ineens dood opduikt – en dat leidt weer tot krantenkoppen. Op zich is het grappig dat de man ditmaal de naïeveling speelt. Het feit dat Dave uiteindelijk ogenschijnlijk weinig problemen heeft met Emma’s carrière roept toch wel vraagtekens op: de ware liefde overwint alles, dus ook een huwelijk met een sociopaat?

Saillant is trouwens dat Connie Nielsen de moeder van Emma speelt. Nielsen geloof je als ze een wapen oppikt; die speelde wel vaker genadeloze huurlingen. De ironie hier is dat Cuoco gewoonweg niet geloofwaardig is als bad guy met een hart, net zoals Oyelowo uiteindelijk niet verder komt dan het spelen van een grijze muis. Role Play is in die zin buitengewoon onevenwichtig. Een rollenspel waar eigenlijk niemand aan mee wil doen.