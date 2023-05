Robert De Niro in serie van David O. Russell

De details zijn schaars, maar Deadline claimt te weten dat het gaat om een politieserie die zich mogelijk afspeelt in de jaren 90. Volgens de geruchten gaat het tevens om iets dat meerdere seizoenen door moeten lopen, hoewel dat niet officieel is bevestigd. Daarbij kregen sommige series – zoals True Detective en The Girlfriend Experience – weliswaar een tweede seizoen, maar dan met een compleet nieuwe cast. Men verwacht dat het project al op korte termijn door een streamingdienst of tv-zender als volledig seizoen besteld zal gaan worden.

Robert DeNiro was de oorspronkelijke vervanger van de overleden James Gandolfini ( The Sopranos ) in The Night Of op HBO, voordat de rol werd overgenomen door John Turturro. Hij en Julianne Moore zijn de volgende speelfilmacteurs die nu de overstap maken naar het kleine scherm. Zo is ook Amy Adams – ooit met DeNiro te zien in American Hustle – voor HBO bezig met de serie Sharp Objects en werken Emma Stone en Jonah Hill momenteel voor Netflix aan het komische drama Maniac.