Robbie Williams S01E01-02: meer reclamespot dan doorwrochte documentaire Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

In de eerste twee afleveringen lukt het filmmaker Joe Pearlman nog niet om de man achter de hits te ontmaskeren.

‘Kunnen we beginnen?’ Popster Robbie Williams kijkt in de eerste aflevering van Robbie Williams ondeugend maar gedecideerd in de lens. Filmmaker Joe Pearlman (Mo Farah: No Easy Mile, 2016) filmt Williams in een intieme setting, in de slaapkamer van zijn riante villa in Londen. Daarmee lijkt Pearlman te suggereren: ik kom heel dicht bij de zanger. Maar dat Williams hem dirigeert spreekt boekdelen: hoeveel invloed had hij op de totstandkoming van deze serie? Die vraag is relevant omdat er de laatste tijd allerlei portretten (zie Arnold over Arnold Schwarzenegger, Sly over Sylvester Stallone) verschijnen die weinig kritisch van aard zijn.

Een documentairereeks hoeft ook niet per se kritisch te zijn, maar het kan wel behulpzaam zijn als de maker een geprononceerde invalshoek kiest. Die ontbreekt min of meer in Robbie Williams. Pearlman kiest voor een lineaire verteltrant, en begint het verhaal met Williams’ avonturen in de boyband Take That. Wel laat de filmmaker zijn hoofdpersoon voortdurend vanuit het heden terugblikken op toen. Dat levert interessante momenten op, waarbij Williams voor de camera benadrukt hoe wezenlijk hij nu verschilt van de jonge hond die hij was. Maar achteraf iets duiden is ook wel erg makkelijk, maar toch kan de popster de verleiding niet weerstaan.

© Netflix

In de eerste aflevering prevelt hij over hoe beroemdheid een beproeving kan zijn en dat hij sturing nodig had. Dat verslavingen aan alcohol en drugs voortdurend op de loer lagen. Dat zijn clichés die steevast voorbijkomen in portretten van bekende muzikanten. Wat in de eerste twee afleveringen juist mist is wat Williams nu zo bijzonder maakt. En vooral: wie is hij eigenlijk? Omdat het erop lijkt dat de zanger een façade ophoudt – en die façade, die kennen we intussen al drie decennia. Robbie Williams voelt meer als een reclamespot voor de sympathieke hoofdpersoon, dan een doorwrochte documentairereeks.