Road House: remake met Jake Gyllenhaal komt in maart naar Amazon Prime Video

De cultklassieker Road House uit 1989 krijgt een remake die vanaf 21 maart te zien is bij Amazon Prime Video. Het origineel draaide om een uitsmijter (Patrick Swayze) in een bar in een stadje in Missouri die het aan de stok kreeg met een corrupte zakenman (Ben Gazzara). De hoofdrol in deze nieuwe vertelling is voor Jake Gyllenhaal, wiens vorige film The Covenant eveneens bij Amazon verscheen. Hij speelt een voormalig UFC-vechter die een baantje als uitsmijter aanneemt bij een bar in de Florida Keys, waar alles niet zo paradijselijk blijkt te zijn als aanvankelijk werd gedacht. Bijrollen zijn er voor Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, en MMA-vechter Conor McGregor. De regie was in handen van Doug Liman (American Made).