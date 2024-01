Ridley: Britse misdaadserie met Adrian Dunbar komt naar de NPO

Adrian Dunbar is vooral bekend van zijn bijrol als politiechef Ted Hastings in Line of Duty, maar de Ierse acteur speelt inmiddels ook zelf de hoofdrol in de politieserie Ridley. De vierdelige reeks van de Britse zender ITV is vanaf zaterdag 3 februari wekelijks te zien op NPO 2. Dunbar geeft gestalte aan het titelpersonage John Ridley, een voormalig rechercheur die vervroegd met pensioen ging nadat hij zijn vrouw en kind verloor bij een huisbrand. Hij spendeert een gedeelte van zijn vrije tijd als zanger en pianist in een jazz-club, maar gaat anderhalf jaar later toch weer terug aan het werk als consultant die zijn oude collega Carol Farman (Bronagh Waugh) bijstaat. Ridley werd bedacht door Paul Matthew Thompson (Vera). Een tweede seizoen is nu in de maak.