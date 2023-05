Rick and Morty S03 nu ook van start op Netflix • Nieuws • 10-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vanaf nu voegt Netflix elke woensdag een nieuwe aflevering van het derde seizoen van Rick and Morty toe.

De vorige seizoenen van de animatieserie werden telkens pas later in zijn geheel op Netflix vrijgegeven. Inmiddels mag Netflix van zender Adult Swim de afleveringen van seizoen drie telkens tien dagen na de Amerikaanse première aan het aanbod toevoegen. De eerste twee afleveringen zijn al te bekijken. In de seizoensopener moeten Morty en Summer in andere dimensies op zoek naar een gevangen gehouden Rick. Nathan Fillion (Castle) doet een gaststem. In de tweede aflevering Rickmancing the Stone komen Rick, Morty en Summer terecht in een postapocalyptische dimensie, die doet denken aan Mad Max: Fury Road. Op zestien augustus is het de beurt aan Pickle Rick, waarin Rick zich in een augurk verandert, om zo onder een therapiesessie met de rest van het gezin vandaan te komen.

Rick and Morty draait om de avonturen van de briljante wetenschapper Rick en zijn ietwat nerveuze kleinzoon Morty. De serie werd bedacht door Dan Harmon en Justin Roiland