Rick and Morty S07E01-02: robotspoken en andere geestigheden HBO Max , Serie , Recensie • 16-10-2023 • leestijd 2 minuten • 275 keer bekeken • bewaren

© Adult Swim

In de flauwe maar trefzekere opening van het zevende seizoen is te zien hoe Mr. Poopybutthole zich een ongewenste gast heeft gemaakt in de residentie van Rick, Morty en de rest.

‘Ik ben Mr. Poopybutthole en dit is seizoen 7.’ De openingsscène uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Rick and Morty lijkt wel een aflevering van Saturday Night Live. Het sketchprogramma doet net als Rick and Morty steevast aan zelfspot en metagrappen. In de laatstgenoemde animatiereeks lijkt dat alleen maar erger (en vermakelijker) te worden. Zo geven Mr. Poopybutthole (John Allen) en showrunners Dan Harmon en Mike McMahan de kijker zelfs ogenschijnlijk loze hints. Zo omschrijft het wezentje met de vorm van een drol dat de aflevering op ‘een koude’ manier wordt geopend.

Oftewel: de personages haken niet direct aan op de verhaallijn van vorig seizoen. Niet onbegrijpelijk: sowieso speelt de grote verhaallijn, laten we maar zeggen dat-ie draait om de relatie tussen opa Rick en kleinzoon Morty, in veel afleveringen nauwelijks een rol. Hoewel oplettende kijkers, die het multiversum uit de reeks maar al te goed kennen, altijd hints zullen oppakken – YouTube staat er vol mee. Niettemin draait het verhaal aan het begin van het seizoen om Mr. Poopybutthole die tijdelijk bij Rick, Morty en de rest is ingetrokken. Niet erg fijn: Rick is zijn goede vriend eigenlijk een beetje zat. Maar het gezin van Mr. Poopybutthole is vertrokken naar een andere planeet.

© Adult Swim

Hoe dit op te lossen? Wellicht met een robotspook? Zodat het drolfiguur denkt dat geesten rondwaren in huize Smith? Voor je het weet dient Hugh Jackman (gespeeld door Hugh Jackman?) zich aan en belanden diverse personages in een cementwagen verkleed als partylimousine, waarin de urine van de gasten wordt vermengd met de alcohol die onstuimig rond klettert. Ondertussen rijst de vraag: wie doen nu de stemmen van Rick, Morty en Mr. Poopybutthole? Die werden voorheen ingevuld door bedenker en showrunner Justin Roiland. Roiland verscheen vorig jaar in negatieve zin in het nieuws toen bleek dat hij beschuldigd werd van huiselijk geweld.

© Adult Swim

Roiland werd ontslagen, maar er is nu niet per se een lacune ontstaan. Acteurs Ian Cardoni en Harry Belden hebben de plekken ingevuld, en dat is een goede keuze. Daarnaast: naar verluidt zijn Harmon, McMahan en de andere schrijvers al bezig met seizoen acht en negen. Blijkbaar is er nog steeds de hoop dat het nog ridiculer kan.

Rick and Morty S07, vanaf maandag 16 oktober 2023 wekelijks bij HBO Max