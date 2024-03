Rest in Peace: kolderieke premisse Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een Argentijnse zwendelaar wordt vanwege hoge schulden gedwongen zijn land (en z’n gezin) te ontvluchten in eigenzinnige thriller.

‘Papa, m’n klasgenootje zegt dat jij een zwendel runt.’ Terwijl de buitenwereld denkt dat Sergio (Joaquín Furriel) zijn brood verdient met eerlijk werk, is in de openingsscène van Rest in Peace (Descansar En Paz) te zien dat de Argentijn zich al járen inlaat met allerlei maffiatypes. Sergio geeft leiding aan een bouwbedrijf dat in grote problemen verkeert: medewerkers dreigen met een staking, nadat hun loon al enige tijd niet is uitbetaald. Daarbovenop eist maffioso Hugo (Gabriel Goity) dat Sergio al het geld dat hij van hem heeft geleend om zijn bedrijf draaiende te houden op korte termijn terugbetaalt.

Het voelt bijna alsof denkbeeldige handen zich hebben gevestigd op Sergio’s keel. Hij gaat ten onder aan alle dreigementen en is het einde zoek. Gelukkig biedt een terroristische aanslag soelaas. Uitgerekend op het moment dat hij met wat geld op weg is naar Hugo, raakt hij betrokken bij een explosie op een Joods adres. Hij raakt amper gewond, komt terecht in het ziekenhuis en besluit daarna naar Paraguay te vluchten. Zodat de nabestaanden én Hugo denken dat hij dood is en zodat de levensverzekering kan worden uitbetaald. In het Argentijnse buurland bouwt Sergio een nieuw bestaan op. Hij komt er daar snel achter dat je in zo’n situatie niet op sociale media moet loeren om te zien hoe het je familie vergaat. Dat is té verleidelijk.

© Netflix

Sergio’s dochter kondigt namelijk haar huwelijk aan en geeft in een video aan dat ze haar vader mist. De rest laat zich wel raden; deze film ontaardt in een chaos. Grappig genoeg misschien niet direct in de chaos die je als kijker zou verwachten. Rest in Peace is geen rechttoe rechtaan wraakfilm. Maar misschien meer een drama over een man die pas van zijn familie begint te houden als het al te laat is. En die hele premisse, waarbij op opportunistische wijze die aanslag wordt gebruikt als een redmiddel, is natuurlijk een wel erg potsierlijke gimmick.