Red Oaks: trailer voor het laatste seizoen

Amazon debuteerde de eerste beelden uit het derde en laatste seizoen van Red Oaks.

De afsluitende reeks van het komische coming-of-age-verhaal speelt zich af in 1987. David (Craig Roberts uit Submarine) probeert het te maken in de filmindustrie, terwijl de toekomst van de Red Oaks Country Club in gevaar komt, omdat eigenaar Doug (Paul Reiser uit Mad About You) nog altijd in de gevangenis zit. De ouders van David worden gespeeld door Jennifer Grey (in de jaren 80 enorm populair door haar rol in Dirty Dancing) en Richard Kind (Spin City). Ook Oliver Cooper (Californication) is dit seizoen te zien als zijn beste vriend Wheeler. De laatste reeks bestaat uit zes afleveringen, die werden geregisseerd door onder anderen Amy Heckerling (Fast Times at Ridgemont High, Clueless) en David Gordon Green ( Vice Principals , Eastbound and Down).