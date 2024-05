Red: Colors of Evil: groteske en spannende Poolse thriller

Het is vaak verleidelijk om een groteske thriller die ogenschijnlijk draait om een seriemoordenaar te vergelijken met David Finchers unheimische Se7en (1995). En ook in Red: Colors of Evil gaat die vergelijking zeker op. De film van Adrian Panek is grauw, hardvochtig en genadeloos, en draait om de moord op een jonge vrouw. Het stoffelijk overschot van Monika (Zofia Jastrzebska) wordt naakt aangetroffen op een strand in de buurt van de stad Gdansk. In de voice-over speculeert ze hoe ze daar terecht is gekomen. In een flashback is te zien hoe een nachtclub een belangrijke rol van betekenis speelt in de plot – daar gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.