Rectify S4 trailer: komt de waarheid boven? • Nieuws • 02-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 26 oktober komt Rectify terug voor een vierde en laatste seizoen. Gaan we er dan eindelijk achter komen of Daniel Holden (Aden Young) schuldig is aan moord? Via Deadline verscheen een nieuwe trailer voor het afsluitende seizoen van de bejubelde dramaserie.

In Rectify wordt de door Young gespeelde Daniel Holden na 19 jaar in de dodencel te hebben gezeten, vrijgelaten na het opduiken van nieuw DNA-bewijs. Holden werd als tiener veroordeeld voor de verkrachting van en de moord op zijn 16-jarige vriendin. Na bijna zijn hele leven als volwassene gewacht te hebben op zijn eigen executie, moet hij zich plots weer zien aan te passen aan de samenleving en een normaal leven proberen te leiden. Maar lang niet iedereen – van kennissen tot en met volslagen onbekenden – gelooft in zijn onschuld.

De serie zal worden afgesloten met een reeks van 8 nieuwe afleveringen. In het vierde seizoen probeert Holden een nieuw leven op te bouwen in Nashville, terwijl we ook zien hoe het zijn familie en de andere inwoners van zijn oude woonplaats Paulie vergaat. De show werd bedacht door Ray McKinnon (de priester in Deadwood ). De hoofdrol was bedoeld voor zijn goede vriend en productiepartner Walton Goggins ( Vice Principals ), maar hij moest noodgedwongen afzeggen. De eerste twee seizoenen van Rectify zijn nu te zien op Netflix.