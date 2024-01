Rebel Moon: Netflix onthult eerste blik op tweede deel The Scargiver

Het tweede deel van het scifi-epos van Zack Snyder (Dawn of the Dead), met onder meer Michiel Huisman en Charlie Hunnam, verschijnt volgend jaar in april op Netflix.

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire was het afgelopen weekend de best bekeken film op Netflix (met Top Gun: Maverick op de tweede plek) en omdat het tweede deel van de film nog een tijdje op zich laat wachten (release: 19 april 2024) gaf de streamingdienst vandaag als zoethoudertje alvast wat beelden van het vervolg vrij. Het scifi-epos Rebel Moon volgt Cora (Sofia Boutella), die dappere strijders ronselt om haar thuis te beschermen tegen een dictatoriaal regime. In het tweede deel staat de allesbeslissende oorloog op het punt van uitbreken en moeten de krijgers hun verleden onder ogen komen, waarbij wordt onthuld waarom ze vechten. Rebel Moon werd geschreven en geregisseerd door Zack Snyder, bekend van Dawn of the Dead, 300, de Netflix-film Army of the Dead en zijn op HBO Max te bekijken director's cut van Justice League.