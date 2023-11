Rebel Moon, 3 Body Problem, Damsel en meer onthuld door Netflix

Afgelopen week stond Netflix in het teken van Geeked Week, waarbij meerdere aankomende series en films onthuld werden. Zo werd gisteren de nieuwe trailer vrijgegeven voor het scifi-epos Rebel Moon - Part One: A Child of Fire van regisseur Zack Snyder (Watchmen), met daarin een rol voor Michiel Huisman. Andere grote titels waarvan nieuwe beelden werden vrijgegeven: de fantasyfilm Damsel met Millie Bobby Brown uit Stranger Things, de van de bedenkers van Game of Thrones afkomstige scifi-serie 3 Body Problem, het Zuid-Koreaanse horrordrama Gyeongseong Creature, de komische actieserie The Brothers Sun met Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once), een spin-off-serie van The Sandman getiteld Dead Boy Detectives en het vervolg op Code 8 met de neefjes Robbie en Stephen Amell. Bekijk de teasers en clips hieronder.