Ready, Set, Love S01E01: flauwe Thaise knipoog naar reality-tv

In de toekomst wordt Thailand nog door slechts 314 mannen bevolkt – ze zijn kortom zeer gewild, en maken daar naarstig misbruik van, zoals te zien is in vervelende tragikomediereeks.

Zuid-Koreanen houden misschien nog meer dan Europeanen van reality-tv. Ze houden eveneens van dramaseries over reality-tv, zie Squid Game en het recentere At the Moment. Parodies op Big Brother-achtige producties zijn in het Aziatische land intussen bijna een genre op zich. Ook in Thailand zijn dit soort titels populair. Het Thaise Ready, Set, Love speelt daar naarstig op in. De scifi-tragikomediereeks speelt zich af in de toekomst, als er door naargeestige omstandigheden nog maar 314 mannen in het land leven. Mannen zijn dus zéér gewild.

Om die reden roept de overheid een treffende actie in het leven: een reality-show waarin vrouwen moeten strijden om een deel van die mannen. Die asymmetrie doet van meet af aan denken aan Boer zoekt vrouw: een welbekende realityshow waarin boeren die normaliter vanwege hun introverte karakter of weinig aangename voorkomen geen aandacht krijgen van vrouwen. Maar zodra ze in de uitzending verschijnen, blijken er toch dekseltjes te zijn die op de boerenpotjes willen passen. Het enige verschil tussen de twee titels is dat de mannen uit Ready, Set, Love wel stuk voor stuk adonissen zijn.

© Netflix

Ze zijn ook vrijwel uitsluitend onuitstaanbaar. En ze schromen niet om de vrouwelijke deelnemers door onaangename hoepels te laten springen. Maar de vrouwen kunnen niet anders, en daar is Day (Kemisara Paladesh) er een van: ze is eenvoudige komaf en weet, zoals in de eerste aflevering te zien is, niet eens wat een urinoir is – die hebben ze niet op het Thaise platteland waar ze vandaan komt. Die informatie dient zich aan tijdens een soort verhoor waarbij haar date haar onderwerpt aan nog meer onzinnige vragen. Is dit een ironische bespiegeling over de wijze waarop vrouwen in Thailand worden behandeld? Zoja, dan is het alsnog niet grappig.