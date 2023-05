Ray Donovan zeker van een zesde seizoen • Nieuws • 24-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Showtime bestelt een zesde seizoen van de dramaserie Ray Donovan met Liev Schreiber.

De zender kondigde daarbij wel een grote verandering aan voor de volgende reeks. Tot nu toe speelde elk seizoen zich af aan de westkust, waar Ray Donovan als ‘fixer’ de problemen van rijkste en machtigste mensen in Los Angeles oplost. Het zesde seizoen zal zich echter afspelen in New York, waar de productie begin 2018 weer van start gaat. Ray Donovan is een van de best bekeken drama’s op Showtime, met gemiddeld 5 miljoen kijkers (tv en on demand) per aflevering. Naast Schreiber is ook Jon Voight (die een Golden Globe won voor zijn rol) in de show te zien. Ray Donovan werd bedacht door Ann Biderman (Southland), maar inmiddels heeft David Hollander haar taken als showrunner overgenomen. Zondag wordt in Amerika de finale van het huidige vijfde seizoen uitgezonden.

De eerste vier seizoenen van Ray Donovan zijn momenteel in Nederland te zien op Netflix. Ook het vijfde seizoen zal daar in de loop van 2018 aan het aanbod toegevoegd worden.