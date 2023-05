Ray Donovan S04E01: Lisa Bonet en een mysterieuze kunsthandelaar • Recensie • 28-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Komen we in het vierde seizoen Ray Donovan achter de hersenspinsels van Ray’s overleden zus?

Toen we Ray Donovan (Liev Schreiber) aan het eind van seizoen 3 verlieten, had de immer stoïcijnse, ongenaakbare ‘fixer’ een absoluut dieptepunt bereikt. Steeds verder raakte hij vervreemd van zijn vrouw Abby en dochter Bridget, terwijl de voortdurend problematische relatie met zijn vader Mickey (John Voight) en diens herhaaldelijk gedoemd-tot-mislukken criminele zaakjes uitmondde in een bloedbad met de Armeense maffia, waarbij Ray’s broer Terry zwaargewond raakte.

Het was echter de doorlopende rode draad over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk en de verstrekkende gevolgen hiervan binnen de familie Donovan die de ijzeren façade van Ray eindelijk deed openbreken. De moord op de priester, die Ray en zijn broer Bunchy tijdens hun jeugd had misbruikt, dwingt hem inmiddels zijn innerlijke monster te confronteren. Dat het wegstoppen van het verleden hem bijna zijn gezin heeft gekost, kan dit seizoen daarom voor de nodige karakterontwikkeling gaan zorgen.

In de eerste aflevering van de vierde reeks (geregisseerd door Schreiber) treffen we een herstellende Ray, geholpen door Hector – een bokser met een eigen duister verleden. Ray zal echter heel wat bruggen moeten slaan, wil de band met zijn familie worden hersteld. Abby houdt nog steeds dingen voor hem achter, Bridget woont niet meer thuis en Mickey werkt voor een ietwat bedenkelijke casinobaas in Las Vegas. Het lijkt erop dat het niet lang zal duren voor de pater familias weer huiswaarts terugkeert om zichzelf en zijn naasten ouderwets in de nesten te werken.

Diverse dreigingen liggen op de loer in de vorm van nieuwe personages, zoals een mysterieuze kunsthandelaar die een nieuwe klus voor Ray heeft, en er is ook een rol weggelegd voor oud- Cosby Show -gediende Lisa Bonet die de komende afleveringen hopelijk wat meer te doen krijgt.

Dan zijn er ook nog de hersenspinsels van Ray’s op jongere leeftijd overleden zus, die door het hoofd van zowel vader als zoon spoken – een tragedie die de twee onlosmakelijk met elkaar verbindt. Het doet vermoeden dat er meer achter haar zelfmoord schuilgaat; komen we daar dit seizoen achter? In deze veelbelovende opener worden de lijntjes haarfijn uitgezet om ongetwijfeld verdere druk uit te oefenen op de al zo fragiele Donovan-familiebanden.