Raising Voices S01E01: krachtig maar bij vlagen iets te smeuïg Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Spaanse coming-of-age-serie draait om een jonge vrouw die probeert een verkrachter te ontmaskeren op haar school.

Een jonge vrouw loopt gedecideerd met een spandoek naar een privéschool. Even later ontstaat er consternatie wanneer de scholieren hun ogen laten vallen op de vrouw en de boodschap die ze uitdraagt: ‘Kijk uit, op deze school bevindt zich een verkrachter.’ Meteen klink in de wandelgangen: ‘Alma is weer bezig.’ De rector en zijn collega overleggen. ‘Zullen we haar ouders bellen?’ Nee, zegt hij: ‘We bellen de politie.’ Klinkt rigoureus, maar dat is ook precies de crux van Raising Voices (Ni una más): in plaats van jonge vrouwen te geloven gaan schoolbesturen over lijken zodat ze het daadwerkelijke probleem niet hoeven aan te pakken.

De jonge vrouw heet Alma en wordt gespeeld door Nicole Wallace. Ook drie andere tieners, waaronder Alma’s boezemvriendin Greta (Clara Galle), passeren de revue in deze serie. En ze lopen allemaal gevaar, is het devies dat de makers uitdragen. Aan het einde van de openingsaflevering lichten ze die boodschap nog eens toe wanneer Alma in gesprek treedt met haar ouders: in plaats van te onderzoeken waarom het niet zo goed gaat met Alma’s cijfers, hameren vader en moeder erop dat ze gewoon maar haar best moet doen. Misschien zijn ze wel bang voor wat ze zullen aantreffen als ze dieper graven – hoewel een drugstest dan weer geen obstakel voor hen is.

© Javier Del Cerro / Netflix

De aflevering eindigt met een omineuze scène waarin Alma tijdens een regenachtige avond bij twee mannen instapt. Ze moet naar huis en kan de mannen, die overduidelijk aandringen, niet weerstaan. Aan het einde focust de camera zich op de lege bushalte, als een stille getuige. Op zich een krachtige manier om een televisiedrama te beginnen, hoewel Raising Voices zich soms ook bedient van dezelfde smeuïge melodramatische trucjes als 13 Reasons Why zeker in de latere seizoenen deed. Dan verwordt die boodschap weer tot een truc om het zoveelste coming-of-age-drama, in dit geval gebaseerd op het boek van Miguel Sáez Carral, te verfilmen.