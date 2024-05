Radical: die ene leraar die het verschil maakt Bioscoop , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© WW Entertainment

Sergio wordt wegens een personeelstekort achteloos aangenomen als leraar op een Mexicaanse middelbare school. Hij heeft de kwalificaties wel, maar zijn aanpak blijkt in deze feelgoodfilm extreem onorthodox.

Iedereen is leerling geweest. Dus hebben veel mensen een herinnering aan een leraar of lerares die belangrijk was in hun leven. Veel leraren ervoeren we als zeer irritant, andere als kleurloos en uitgeblust (dat was deels onze schuld wellicht), en een paar waren stimulerend. Sergio Correa is van de laatste soort. In dit waargebeurde verhaal verbijstert hij zijn leerlingen door op de eerste lesdag alle tafels in het lokaal omgekeerd op de vloer te zetten en die vloer tot zee te bestempelen. De leerlingen moeten zichzelf op de omgekeerde tafels, die inmiddels tot reddingsboten uitgeroepen zijn, verdelen. Ze vinden het gestoord, maar wel op een interessante manier.

Rond hun school heerst bende-geweld en een korte en dodelijke maar lucratieve carrière in die sector lijkt verleidelijk. Maar Sergio’s leerlingen zijn geïnteresseerd genoeg om zijn bizarre manier van lesgeven uit te blijven proberen. Hij laat ze vrij, spoort ze aan om fouten te maken en belooft ze allemaal een tien want heeft geen zin in echte proefwerken. Het enige dat hij van ze eist, is dat ze nadenken. En dat doen ze. Hoe meet je het volume van een voorwerp? Door te kijken hoeveel waterverplaatsing het veroorzaakt als je het in een bad gooit. Dus verleidt Sergio de zwaarlijvige directeur van de school om in een tobbe water te springen.

© WW Entertainment

Zo blijft de film doorgaan; een lange rij van innemende scènes van welwillende mensen die optimistische en constructieve dingen doen in een omgeving die daar niet direct aanleiding toe geeft. Met uiteraard ook een domper op twee derde van de film, als alles alsnog mis lijkt te zullen gaan. Radical is een prettige en oprecht warme film, die geen nieuwe paden betreedt maar waar je wel optimistisch van wordt. Vooral dankzij het spel van Sergio, gespeeld door Eugenio Derbez, die in CODA ook al zo knetterend sympathiek was maar hier gelukkig veel minder mierzoet is.