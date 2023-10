Race to the Summit: wedijverende alpinisten

Documentairemakers Nicholas de Taranto en Götz Werner tonen in Race to the Summit (Duell am Abgrund) een onvervalste haantjesstrijd. Twee doorgewinterde alpinisten, Ueli Steck en Dani Arnold, wedijveren jarenlang met elkaar. Dat begint als Arnold Stecks record in 2011 verbreekt bij de noordwand van de Zwitserse berg de Eiger. Stecks record staat op een kleine drie uur; Arnold maakt er een kleine tweeënhalf uur van. Steck bekritiseert vervolgens zijn vakgenoot: hij zou touwen hebben gebruikt, en dat is een vorm van valsspelen. Opvallend genoeg ziet Arnold Steck enkele jaren later exact hetzelfde bezigen.