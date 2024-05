Psych S01E01: niet erg innovatief; wél zeer onderhoudend Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© NBC / Universal

Met de blik van nu kan je stellen: deze komische misdaadserie over een sukkelige maar gewiekste waarzegger heeft de tand des tijds doorstaan.

De komische misdaadserie Psych werd uitgezonden van 2006 tot 2014. Ook verschenen er nog drie Psych-films en zijn er naar verluidt nog eens drie in de maak. Je zou kunnen zeggen: het televisiefenomeen is springlevend. Dus is het geenszins opmerkelijk dat Netflix deze titel nu in zijn catalogus opneemt. En wie start bij de pilotaflevering, bij het prille begin dus in 2006, zal die hulde moeten beamen. Psych heeft de tand des tijds zonder twijfel doorstaan. En dat is deels te danken aan acteur James Roday, die een tegelijkertijd cool en sukkelig personage neerzet.

© NBC / Universal

Roday speelt Shawn Spencer: een uit het Californische Santa Barbara afkomstige nietsnut die uitstekend is in deduceren. Dat wil zeggen: Spencer kan aan de hand van details (kleding, spullen in een kamer, noem maar op) in zijn brein pijlsnel bepalen wat mensen proberen te verbergen. In de eerste aflevering weet hij de politie met zijn talent te imponeren. Hij veinst paranormaal begaafd te zijn en met de geestenwereld te communiceren. Dat blijkt een trefzekere premisse voor een televisieserie. En de makers van Psych zorgen er ook voor dat er in Spencers verhaalwereld enkele sceptici zich aandienen.

© NBC / Universal

Zoals rechercheur Carlton Lassiter (Timothy Omundson), die Spencer van meet af aan niet gelooft. De vrouwen (waaronder een rol van actrice Anne Dudek, die helaas alleen in het eerste seizoen te zien is) weet Spencer doorgaans iets makkelijker voor zich te winnen. Hij etaleert zich al vanaf de pilotaflevering als een rokkenjager; als een man die vrijwel alles in het leven als een spelletje ziet. Die luchtigheid werkt enthousiasmerend. Psych is niet per se innovatief, maar wél zeer onderhoudend.