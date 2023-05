Psych-cast komt weer samen voor tv-film • Nieuws • 09-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender USA brengt de cast van Psych weer samen voor een reünie in de vorm van een nieuwe televisiefilm.

In Psych: The Movie werken semi-detectives Shawn (James Roday) en Gus (Dulé Hill) drie jaar na de finale van de serie uit 2014 weer samen aan een nieuwe zaak. Verder hebben ook acteurs Timothy Omundson (Lassiter), Maggie Lawson (Juliet), Corbin Bernsen (Henry) en Kirsten Nelson (Chief Vick) alvast hun medewerking toegezegd. In de tv-film moeten Shawn en Gus rond de feestdagen weer aan de bak, wanneer iemand het voorzien heeft op één van hun collega’s bij de politie. Steve Franks, de originele bedenker van de serie, pende zelf het scenario en kreeg daarbij hulp van Roday. Het script wordt op dit moment nog een klein beetje aangepast om rekening te houden met Omundson, die herstellende is van een beroerte.

Psych liep van 2006 tot 2014 bij USA en was in Nederland te zien op Comedy Central. De nieuwe tv-film verschijnt in december op televisie en gaat volgende week in productie.