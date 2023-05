Promo voor cross-over tussen New Girl en Brooklyn Nine-Nine • Nieuws • 06-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jess ontmoet Jake in een teaser voor de cross-over tussen New Girl en Brooklyn Nine-Nine . De speciale afleveringen verschijnen 11 oktober op de Amerikaanse televisie.

Fox trapt die dag af met de Brooklyn Nine-Nine -aflevering Night Shift. Daarin zien we dat New Girl ’s Jess (Zooey Deschanel) verzeild is geraakt in New York, waar detective Jake (Andy Samberg) haar inschakelt om een verdachte op te sporen. Direct na Night Shift volgt de New Girl -aflevering Homecoming , waarin wordt onthuld hoe Jess in New York arriveerde. De New Girl -personages zijn namelijk naar de oostkust gereisd, omdat Schmidt (Max Greenfield) in de veronderstelling is dat hij geëerd wordt door zijn oude middelbare school. Jess is dan terechtgekomen op het politiebureau, waar ze eveneens kennismaakt met Gina (Chelsea Peretti) en de grote baas Holt (Andre Braugher). Ondertussen schrapen Nick (Jake Johnson) en Winston (Lamorne Morris) geld voor de metro bij elkaar, terwijl ze indruk proberen te maken op detective Boyle (Joe Lo Truglio).

Zowel Brooklyn Nine-Nine als New Girl zijn in Amerika inmiddels weer van start gegaan. Lees hier onze recensie van de seizoensopener van Brooklyn Nine-Nine en bekijk hier onze recensie van de seizoensopener van New Girl . Fox kwam een paar jaar terug ook met een cross-over tussen Family Guy en The Simpsons. Binnenkort lees je op De Lagarde een artikel over waarom cross-overs wel of niet werken.